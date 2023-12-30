MasterChef'te son 5 yarışmacı! 30 Aralık MasterChef kim elendi?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak yeni bölümde bir yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda edecek. Üç etaptan oluşacak olan gecede şefler yarışmacılardan ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en az puanı alan yarışmacı elenmiş olacak. İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 yarışmacı arasına girmek için tezgah başına geçecek. Üç etabın sonunda en az puanı alan yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Peki "30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oluyor. Üç etaptan oluşacak oyunun sonunda en az puanı alan yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda edecek. Son 4'e kalan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ÜÇÜNCÜ CEKETİNİ KİM KAZANDI?
MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi Esra oldu
MASTERCHEF'TE HAFTANIN DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİMİN OLDU?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şef ceketinin sahibi Sergen oldu.
29 ARALIK 2023 MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın son şef ceketini kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Yapılan oylama sonucunda 5. ceketin sahibi Hasan olurken, Eren ve Kıvanç 6. olarak yarışmaya veda etti.