MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN BEŞİNCİ İSİM KİM OLDU?

Yarışmacılar bugün Gaziantep'in coğrafi işaretli yemeklerinden altı ezmeli kebap yaptılar. En güzel altı ezmeli kebabı yapmaya çalışan yarışmacılar mangal başında kıyasıya bir mücadeleye girişti. 5 Ağustos Masterchef'te ilk etapta en iyi kebabı yapan isimler; Seyfullah, Mustafa, Melih, Atike, Başar ve Şeyma oldu.

İkinci etaba kalan 6 yarışmacı dondurma ile tabaklar hazırlamaya çalıştılar. Mustafa tabağını yetiştiremediği için direkt balkona çıkan isim oldu. Mustafa'dan sonra Başar, Melih ve Seyfullah sırayla balkona geçen isimler oldu. Ana kadroya kalma yarışı Atike ve Şeyma arasında geçti