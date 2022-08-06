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MasterChef'te son önlük kimin olacak? 5 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, birinci olan yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef'te 5. tur final heyecanı yaşanırken, "MasterChef'te son iki önlük kimin olacak, 5 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, birinci olan yarışmacı belli oldu mu?" soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek, jüri karşına en iyi tabak ile çıkabilmek için birbirleriyle sıkı bir mücadeleye girişmiş durumda. Peki 5 Ağustos MasterChef'i kim kazandı. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • MasterChef'te 5. önlüğün sahibi belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma MasterChef kim kazandı ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı açıklandı mı?

    MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillemeye başladı. Bilindiği gibi MasterChef'de ana kadrosuna katılan  son isim Çağatay olurken,  beşinci isim bu akşam belli oldu. Ana kadro için son iki önlük kalırken, bu önlüklerin sahibi kim olacak merak konusu oldu. Peki MasterChef'te son iki önlük kimin olacak? 5 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, birinci olan yarışmacı belli oldu mu?
  • MasterChef'te 5. önlüğün sahibi belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma MasterChef kim kazandı ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı açıklandı mı?

    MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN BEŞİNCİ İSİM KİM OLDU?

    Yarışmacılar bugün Gaziantep'in coğrafi işaretli yemeklerinden altı ezmeli kebap yaptılar. En güzel altı ezmeli kebabı yapmaya çalışan yarışmacılar mangal başında kıyasıya bir mücadeleye girişti. 5 Ağustos Masterchef'te ilk etapta en iyi kebabı yapan isimler; Seyfullah, Mustafa, Melih, Atike, Başar ve Şeyma oldu.

    İkinci etaba kalan 6 yarışmacı dondurma ile tabaklar hazırlamaya çalıştılar. Mustafa tabağını yetiştiremediği için direkt balkona çıkan isim oldu. Mustafa'dan sonra Başar, Melih ve Seyfullah sırayla balkona geçen isimler oldu. Ana kadroya kalma yarışı Atike ve Şeyma arasında geçti
  • MasterChef'te 5. önlüğün sahibi belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma MasterChef kim kazandı ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı açıklandı mı?

    MasterChef'te ana kadroya giren beşinci isim Şeyma oldu.
  • MasterChef'te 5. önlüğün sahibi belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma MasterChef kim kazandı ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı açıklandı mı?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler Metin, Gamze ve Onur olurken;

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan son isim Çağatay oldu.

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