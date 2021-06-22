Survivor eleme adayı kim oldu?

Sosyal medyada gündemden düşmeyen MasterChef Türkiye 4. sezon için tarih belli oldu. Geçtiğimiz sezon, Serhat Doğramacı'nın şampiyon olarak tamamladığı MasterChef Türkiye 2020 bittiğinden beri en çok merak edilen konu yeni sezonun ne zaman başlayacağı olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 BAŞLIYOR!

TV8 ekranlarında yayınlananMasterChef Türkiye yarışmasının 4. sezonu 26 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan ilk bölümüyle başlıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak yer alacağı MasterChef 2021'de yarışmacılar Türkiye'nin master şefi olmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Sevilen yarışmadan ilk fragman nihayet paylaşıldı....

MASTERCHEF TÜRKİYE 4. SEZON İLK FRAGMAN İZLE