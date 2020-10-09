MasterChef Türkiye bu akşam var mı? Merak konusu oldu. TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye yayın günleri değişti. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye bu akşam Kırmızı Oda dizisi sebebiyle yayınlanmayacak.

Yeni bölümü Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye, Pazaresi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI - 9 EKİM 2020

15:15 En Şık Benim

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Doya Doya Moda

02:30 En Şık Benim

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun