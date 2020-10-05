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MasterChef Türkiye kim elendi? 4 Ekim MasterChef son bölüm! Esra, Duygu, Uğur kim elendi?

MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 4 Ekim Pazar akşamı MasterChef’in 70. bölümde kim elendi? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray arasından elenen isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye’ye veda eden isim...

MasterChef Türkiye kim elendi? 4 Ekim MasterChef son bölüm! Esra, Duygu, Uğur kim elendi?

MasterChef Türkiye eleme gecesi ile 4 ekim akşamı ekranlara geldi. MasterChef’te dün akşam altı yarışmacı, eleme gecesinde yarışmada kalma mücadelesi verdi. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyunu ile birlikte MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu. Yedinci haftanın eleme adayları, elenmemek için istenilen yemeği en iyi şekilde hazırlayıp şeflere sunmaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye’de bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununda ikisini Kırmızı takım, birini Mavi takım kazandı. Bunun sonucunda Kırmızı takımdan Esra ve Duygu eleme adayı oldu. Mavi takımdan ise Uğur, Didem, Sefa ve Eray potaya giren isimler oldu. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları; Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef 2020’de dün akşam yine iki aşamalı bir oyun oynandı. Eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara "Demirhindi" verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemek için bir dakika yapılacak yemeği düşünme, üç dakika da market alışverişi için süre verildi. Yemeğin yapılması için verilen süre ise 40 dakika... Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Esra, Uğur ve Eray oldu.

MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler Didem, Duygu, Sefa oldu. Final eleme oyuunda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin özel tarifi olan "Balık Ekmek" oldu. Bu yemek için verilen süre 40 dakika. Süre sonunda üç yarışmacının hazırladığı yemeklerde bir takım sorunlar vardı. Şefler, tadım yaptıktan sonra bir yarışmacının tabağında kasıtlı olarak hata yapıldığını düşündüğünü ifade ettiler.

MasterChef Türkiye'de 7. haftanın elenecek ismi belirleniyor. Eleme finalinin ilk turunda yarışan 6 eleme adayı tüm hünerlerini sergilerken son 3 isim arasında kalmamak için hünerlerini sergiledi. Şefler eleme finali oynamak zorunda kalan 3 ismi belirlemek için tadım yaptı.

Elenen isim açıklanmak üzere. Birazdan burada olacak...

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