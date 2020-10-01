Masterchef dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belirlendi. Haftanın eleme adayları kimler oldu? 1 Ekim akşamı ekrana gelen Masterchef'te heyecan doruktaydı. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde oynanan 2. dokunulmazlık oyununda takımlar, konspetlerini açıkladı. Mavi takım, yurtdışında gelen özel konuklar için "Protokol" menüsü yaparken Kırmızı takım ise "Barbaros'un düğünü" adlı bir konsept menü yaptı. Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaparken aynı zamanda konseptlere uygun olup olmadığını da değerlendirdi. Sonrasında şu yemek türlerine göre hangi takımın kazandığını açıkladı.

Soğuk başlangıç: Kırmızı takım

Çorba: Kırmızı takım

Ana yemek: Mavi takım

Ara sıcak: Kırmızı takım

Tatlı: Mavi takım

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Bu akşam, Kırmızı takım 3-2 skorla dokunulmazlığın sahibi oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, siyah önlüklerini giyip mutfağa bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Bu oyunda yapılması istenen yemek, Mehmet şefin özel tarifi ile Surf and Turf. Yarışmacılar, zamana ve takım arkadaşlarına karşı bu yarışta Mehmet şefin tabağına en yakın olanı hazırlamak için mücadele etti. Bu oyunda rahatsızlanan Tanya, değerlendirme dışında kaldı. Şefler, tadım sonrasında iki kişiyi öne çağırdı. Bu isimler Uğur ile Sefa idi. Bu ikili arasından ise en iyi tabağı yapan Sefa, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Mavi takımdan bir arkadaşını eleme potasına gönderdi. Aklımda 3 isim var diyen Sefa, dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'u seçti. Böylece Uğur, MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına gönderdi. Emir, seçimini dokunulmazlık oyununda kendi isteği ile aldığı yemeği yapamadığı için Esra’dan yana yaptı ve böylece haftanın ilk eleme adayı Esra oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayının belli olmasının ardından Kırmızı takım oylamaya gitti ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ile ilk eleme adayı Esra dışındaki altı yarışmacı için oy kullanıldı. Bu altı yarışmacı arasından en fazla oyu alan Duygu , haftanın 2. eleme adayı oldu.