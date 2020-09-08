MasterChef Türkiye'de dün akşam yarışmacılar kaptanlık yarışı için mücadele verdi. Menemen yapmak için çaba sarfeden yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Mavi takımın kaptanı oldu. Peki MasterChef kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte MasterChef 7 Eylül 2020 son bölüme dair ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

Bu akşamkş menemen yarışında en iyi tabağı çıkaran Esra oldu ve MasterChef Türkiye Mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı olan Esra, kırmızı takım kaptanını ise yarışmaya yedeklerden katılan Arem'i seçti.

MAVİ TAKIMI: ESRA: Emir, Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce, Duygu

KIRMIZI TAKIM: AREM: Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal, Eray

Öte yandan Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları olan Esra ile Arem, bir sonraki takım yarışlarında 5 dakika önce başlama yarışında Falafel yaptı. En iyi Falafel yapan Esra oldu ve bir sonraki yarışta ekibi ile 5 dakika öncesinden başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI