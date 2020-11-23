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MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmasında başarılı yarışmacı Uğur Yılmaz Denis diskalifiye edildi. Sık sık takım kaptanı seçilen ve dokunulmazlık alan MasterChef'in diskalifiye edilmesi şaşkınlık yarattı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi? İşte MasterChef Uğur hakkında merak edilen detaylar...

MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Uğur diskalifiye oldu! Acun Ilıcalı, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweetlerin terbiye sınırını aştığını belirterek genç yarışmacının diskalifiye edildiğini açıkladı. Peki MasterChef Uğur neden diskalifiye oldu? İşte MasterChef Uğur hakkında merak edilen detaylar...

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Acun Ilıcalı, MasterChef Uğur ile ilgili "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." dedi.

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

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