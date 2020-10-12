Walison Fonseca, sempatik tavırları ve az Türkçesi ile MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken yarışmacısıydı. Birçok ülkeyi gezen, oyunculuk ve modellik yapan Walison, ülkemize duyduğu ilgi üzerine gelmiş. Sonrasında aşkı bulan ve evlenen Walison, dün akşam MasterChef'ten elendi. Peki MasterChef Walison kimdir? MasterChef'ten elenen Walison Fonseca ne iş yapıyor, evli mi?

MASTERCHEF WALISON KİMDİR?

Santos Sao Paulo doğumlu 35 yaşındaki Walison, 18 yıl boyunca oyunculuk ve modellik üzerine uluslararası alanda başarılı işler yapmış; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore olmak üzere dörtten fazla ülkede yaşamıştır. Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın, 11 yaşında "Amaya" adında da bir çocuğu vardır.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş dil bilen Walison kendisini ve Türkiye'ye gelme hikayesini şu şekilde ifade etmektedir:

"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."