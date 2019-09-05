TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Batuhan Bayır da dahil oldu. İddialı isimlerden bir diğeri olan Batuhan kendini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor.



BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.