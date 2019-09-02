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MasterChef yarışması Mustafa Aydın kimdir? Kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, ikinci sezonunda iki etaplı eleme turu tamamlandı. Yarışmacıları ince eleyip sık dokuyan jüri üyelerinin en çok takıştığı isimlerden biri de Mustafa Aydın oldu. Merak konusu olan Masterchef Mustafa Aydın kimdir,kaç yaşında? Normalde ne iş yapıyor?

mustafa aydın

TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu isimler arasında Mustafa Aydın da yer aldı.

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

MasterChef Mustafa Aydın 31 yaşında yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bir restoranın şef yardımcısı olan Mustafa Aydın, MasterChef'te dilini değil bıçağını kullanmaya geldiğini söylüyor.

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