MasterChef son bölümde kaptanlık oyunu oynandı ve kaptanların belirlenmesi ile takımlar oluşturuldu. Dün akşam, MasterChef 117. bölümde ise ödül oyunu oynandı. Bir kişi seçtiği tatlıyı yaparken diğer beş yarışmacı onu değerlendirip puan verdi. Peki MasterChef’te 25 bin TL ödülü kim kazandı? Serhat mı, Barbaros mu? 8 Aralık MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar ilk olarak kura çektiler. Yarışmacıların kura çekimi sonrasında yapacakları tatlılar şu şekilde;

Eray: 3 - Lokma

Özgül: 4 - Çikolatalı sufle

Serhat: 5 - Cheesecake

Emir: 6 - Trileçe

Sefa: 1 - Ekler

Barbaros: 2 - Ayva tatlısı

Yarışmacıların yapacağı tatlılar belli olduktan sonra şefler, yapılış sırasının zorluğa göre olduğunu söylediler. Buna göre ilk olarak çikotalalı sufle yapacak olan Özgül başladı. Özgül'ün çikotalalı sufle yapması için 40 dakika süresi vardı. Süre sonunda yaptığı sufleyi arkadaşına ikram eden Özgül, beş yarışmacıdan 14 puan aldı. Özgül'ün puan dağılımı şöyle;

Özgül: Eray 2 + Emir 4 + Sefa 3 + Serhat 3 + Barbaros 2 = Toplam 14

İkinci sırada lokma tatlısı yapan Eray vardı. 40 dakika süre sonrasında Eray, yaptığı lokma tatlısı için arkadaşlarından aldığı puanlar şöyle;

Eray: Özgül 3 + Emir 4 + Sefa 2 + Serhat 3 + Barbaros 2 = 14

Üçüncü sırada yer alan yarışmacı Emir oldu ve 40 dakikada trileçe yapmaya çalıştı. Süre sonunda beş yarışmacıdan aldığı puanın dağılımı şöyle;

Emir: Özgül 4 + Eray 5 + Sefa 3 + Serhat 3 + Barbaros 3 = 18

Dördüncü sırada Sefa, yine aynı sürede ekler yapmaya çalıştı. Fakat Sefa, verilen sürede şeflerin istediği adette 10 tane ekleri yetiştiremedi. Bu yüzden şefler, jüri olan yarışmacılara son kararı bıraktı. Yarışmacılar ise Sefa'nın yaptığı ekleri puanlamaya almayı kabul ettiler ama toplam puandan 5 puan düşüleceğini açıkladılar. Sonrasında yapılan normal oylamada 18 puan toplayan Sefa'dan beş puan düşüldü ve 13 puanla son sıraya yerleşti.

Sefa: Özgül 4 + Eray 4 + Emir 1 + Serhat 4 + Barbaros 5 = 18

Ödül oyununda beşinci sırada ayva tatlısı ile Barbaros yer alıyordu. Sürenin sonunda sunum ve tadım sonrasında beş yarışmacının verdiği puanların dağılımı şu şekilde;

Barbaros: Özgül 3 + Eray 5 + Emir 4 + Serhat 4 + Sefa 5 = 21

Son olarak ise tezgah arkasına geçen Serhat oldu. Cheesecake yapan Serhat'a yarışmacıların verdikleri oylar sonucunda 20 puana ulaştı.

Serhat: Özgül 3 + Eray 5 + Emir 5 + Barbaros 3 + Sefa 4 = 17

MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan ödül oyununu 21 puan toplayan Barbaros kazandı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef 2020’de bu akşam oynanacak ödül oyunu kadar ödülün ne olduğu oyun öncesinde şefler tarafından açıklandı. Dün akşam ödül oyununu kazanan yarışmacı 25 bin TL ödülün sahibi olan yarışmacı Barbaros oldu.

HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU, TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları olan Sefa ile Emir’in seçimleri ile takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Sefa, Barbaros, Serhat

KIRMIZI TAKIM: Emir, Özgül, Eray