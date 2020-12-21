Dün akşam MasterChef 2020’de bir kişi hayallerine veda etti ve çeyrek finalistler belli oldu. MasterChef’in son bölümünde Özgül ile yaptığı düelloyu kazanan Emir, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı oldu ve üniformaya ismini ilk yazdıran isim oldu. 20 Aralık Pazar gecesi MasterChef yeni bölümde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef’te kim elendi? Eray mı, Özgül mü? MasterChef Türkiye 2020 ilk çeyrek finalist kim oldu? İşte 20 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen isim...

İLK ÇEYREK FİNALİST EMİR OLDU!

MasterChef’te bu hafta yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Son beşe kalan isimler, çeyrek finalist olmak, hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmek için en lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. Ödül oyunları sonrasında oynanan oyunlarda gecenin en zayıf tabağını çıkaran kişi eleme potasına girdi. Böylece eleme finaline kalan ilk üç isim Barbaros, Eray ve Serhat oldu. Son olarak Özgül ile Emir arasında düello şeklinde oyun oynandı. Bu oyunda ise rakibine göre daha iyi tabak çıkaran Emir, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 ARALIK

MasterChef 2020'de günün ikinci oyunu, eleme oyunu idi. Bu oyunda Serhat, Eray ve Özgül'den istenilen yemek Somer şefin imza tabağı yuvalama oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 1 saat... Verilen sürenin tamamlanması sonrasında şefler tadım yaparak MasterChef Türkiye'nin beşincisini açıkladı. Eleme oyununda en zayıf tabağı hazırlayan Eray, MasterChef'e veda eden isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ÇEYREK FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dolu eleme gecesi ekrana geldi. Yüz bin kişi arasından son beşe kalan isimler arasında çeyrek finale kalmayı başaranlar belli oldu. MasterChef'te ilk çeyrek finalist Emir olmuştu. İki aşamalı eleme gecesi ilk turunda en iyi yemeği yapan Barbaros, çeyrek finale kalan ikinci isim oldu. Sonrasında yapılan eleme oyununu birinci sırada tamamlayan Serhat, üçüncü çeyrek finalisti oldu. Son çeyrek finalist ise Özgül oldu.

SÜRPRİZLERLE DOLU ÖDÜL OYUNLARI

MasterChef Türkiye’nin 18. haftası sürpriz konukların katıldığı ödül oyunları ile keyifli bir şekilde geçti. MasterChef 2020’de son beşe kalan isimler Özgül, Eray, Emir, Serhat ve Barbaros oldu. Şefler, haftanın ilk ödül oyununda yarışmacıların aileleri konuk etti. Yarışmacılar, uzun zamandır görmediği kişileri karşısında görünce çok sevindiler. Sonra bu tanıdıkları ile birlikte soru – cevap oyunu oynandı. Ardından birlikte yemek yaptıkları ödül oyunu oynadılar. Sonraki ödül oyununda konuk olarak MasterChef 2019 yarışmacıları katıldı ve yine birlikte yemek yapma keyfini yaşadılar. Son olarak ise Survivor 2020 yarışmacıları ile yine eğlenceli bir ödül oyunu oynadılar.