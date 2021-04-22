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Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 9. son bölüm

Masumiyet dizisi 9. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yer aldığı Masumiyet dizisinin son bölümünde; Ela, yaralarının gerçek sebebinin babası olduğunu fark ediyor. İlker'in onu manipüle ettiğini anlıyor ancak İlker'den vazgeçemiyor. Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 9. son bölüm...  

Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 9. son bölüm

Masumiyet 9. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 8. son bölüm...

MASUMİYET 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMİYET 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır.

Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

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