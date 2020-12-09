Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu sosyal medyanın gündeminde. Masumlar Apartmanı her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Safiye Naci'nin dönüşüyle ne yapacağını bilemez. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.



Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm takipçileri tarafından merak ediliyor ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.