Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 16. son bölüm...

TRT1'in kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan dizisi Masumlar Apartmanı 16. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta Han ve İnci'nin radikal bir karar alması olay yarattı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 16. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşındadır?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı Naci kimdir?
Hep Yek oyuncuları kimler? - Hep Yek filmi konusu nedir, nerede çekildi?
TELEVİZYONHep Yek oyuncuları kimler?
Murat Karahan Yeni Yıl Konseri BLOOMBERG HT'DE
TELEVİZYONMurat Karahan Yeni Yıl Konseri BLOOMBERG HT'DE
Neşeli Hayat oyuncuları ve karakterleri kimler? - Neşeli Hayat filmi konusu nedir?
TELEVİZYONNeşeli Hayat filmi konusu nedir?
Doya Doya Moda 29 Aralık Salı günü birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu
TELEVİZYONDoya Doya Moda 29 Aralık birincisi kim?
Exxen ne zaman açılıyor? Acun Ilıcalı projesi Exxen ücreti ne kadar?
TELEVİZYONExxen ne zaman açılıyor?
Hekimoğlu dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi konusu ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu ne?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?
Hekimoğlu dizisi oyuncular kim? Hekimoğlu oyuncuları gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi oyuncuları kim?
Baraj oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor? İşte Baraj oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X