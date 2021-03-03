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Masumlar Apartmanı 25. yeni fragmanı yayında mı? - Masumlar Apartmanı 24. son bölüm...

TRT1'in kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan dizisi Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta Han’ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben’i bekleyen sürpriz ortalığı iyice karıştırdı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 25. yeni fragmanı yayında mı? - Masumlar Apartmanı 24. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben’i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

İnci kafasında Han’a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister.

Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci’nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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