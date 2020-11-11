Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.



Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

