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Masumlar Apartmanı sezon finali yaptı! Masumlar Apartmanı 38. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdulah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde; İnci, Han'ın Naci'yi hapsettiğini öğreniyor ve bu gerçekle başa çıkamayıp Han'dan ayrılıyor. Han, İnci'siz yaşayamam diyerek peşine düşüyor. İnci hamile olduğunu öğreniyor. Masumlar Apartmanı yeni sezon fragman yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinden merak edilenler...

Masumlar Apartmanı 37. son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 38. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı sezon finali ile ekrana geldi. Son bölümde; Han, İnci'nin hamile olduğunu öğreniyor fakat İnci, bebeği Han ile birlikte büyütmek istemez, çeker gider. Han en büyük hayalinin gerçekleşmesi ve İnci'nin onu terk etmesi arasında bocalar. İnci'yi kurtarmak için yola düşer. İnci, fikrini değiştirir, Han'a doğru yola çıkar, kaza yapar. Gözyaşlarının sel olduğu sahnede İnci hayatını kaybeder. Böylece Farah Zeynep Abdullah diziye veda etmiş olur.

MASUMLAR APARTMANI 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

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