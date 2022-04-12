Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 66.yeni bölüm tek parça full izle!

Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı 66. yeni bölümü 12 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizi severler Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izleme linkini araştırıyor.

  • 01
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    Masumlar Apartmanı son bölüm 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı 66. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki…
  • 02
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani
  • 03
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    MASUMLAR APARTMANI 66.BÖLÜM ÖZETİ

    Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. 
  • 04
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    Han’ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. 
  • 05
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    Memduh’un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege’yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. 
  • 06
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm tek parça full izle!

    Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.