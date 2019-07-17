ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Matematik Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliği bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Matematik Öğretmenliği'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.