Matematikte dijital ayrım: Mobil ve fiziksel hesap makineleri neden farklı hesaplıyor?
Hesap makinesi, matematiksel işlemleri kolaylıkla yapmamıza olanak sağlayan bir cihazdır. Ancak bazen telefondaki hesap makineleriyle fiziksel hesap makineleri aynı sonucu vermeyebilir. Peki, bu neden oluyor? İşte, sizin için açıklaması...
Hesap makineleri temel olarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel işlemleri yapabilen araçlardır. Çeşitli hesaplamaları yapmak için kullanılan bu cihazın, bazı hesap makinelerinde farklı sonuçlar çıkarması kafa karışıklığına sebep olabiliyor. İşte, neden aynı sonuç alınamadığının cevabı...
İKİ ANA HESAP MAKİNESİ TÜRÜ VARDIR
Hesap makineleri genellikle bilimsel ve bilimsel olmayan olarak ikiye ayrılır. Bilimsel olmayan hesap makineleri basit işlemleri yapar ve her işlem (+-×÷) görüntülenen son sayı üzerinde çalışır. Bu son görüntülenen sayı, son hesaplamanın sonucunu verir. Bilimsel olan ise daha karmaşık soruları çözer.
BİLİMSEL OLMAYAN HESAP MAKİNESİ
Fiziki elde tutulan hesap makineleri bu yöntemle çalışır. Bir örnek vermek gerekirse; 1 + 2 × 3 girerseniz çarpma tuşuna basıldığında 1 + 2 hesaplaması yapılır ve bunun sonucu bir sonraki girilen sayı yani 3 sonucu ile çarpılır. Bu yüzden sonucu 9 olarak bulacaktır.
Bunun sebebi işlemin şu şekilde ilerlemesidir : (1 + 2 = 3 ve 3 × 3 = 9) Yani önce 1 ile 2 toplanıp 3 bulunur daha sonra ise bulunan 3 sayısıyla diğer 3 sayısı çarpılarak 9 elde edilir. Bunun sebebi bu hesap makinelerinde parantez tuşlarının olmamasıdır.
BİLİMSEL HESAP MAKİNESİ
Buna karşılık, bilimsel hesap makinelerinin çok daha fazla işlevi vardır (örneğin trigonometrik, üsler, loglar) ve uygun matematiksel işlem sırasını bilirler. Böylece bu tür hesap makinelerinden biriyle 1 + 2 × 3 girildiğinde sonuç 7 çıkar.
Bunun sebebi BODMAS adlı işlem önceliğidir. Bu önceliğe göre önce çarpma yapılır ve sonra bunun sonucu 1'e eklenir. Yani 1 + (2 × 3) olarak hesaplanır, bu da 2 ile 3 çarpıldığında 6 sonucunu verdiğinden ve son olarak 1 eklendiğinde 7’ye ulaşılmasından kaynaklanır.
BODMAS NEDİR?
Tüm telefon hesap makineleri BODMAS yani ingilizce açılımı brackets order division multiplication addition subtraction (Türkçesi Parantez, üstler, bölme, çarpma, toplama, çıkartma) kurala göre matematik çözmek için tasarlandı. Bu işlem önceliği kuralına göre; öncelikle parantez içindeki ifadeler yapılır; sonrasında üslü fadeler yapılır, daha sonra çarpma ve bölme işlemleri yapılır; en son ise toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. En önemli noktası ise bu işlemlerin soldan sağa doğru yapılmasıdır.
FARKLI KODLAMAYA SAHİP OLMALARI SONUÇ ÜZERİNDE ETKİLİDİR
Mobil hesap makineleri sahip olduğu kodu takip eder ve programlaması BODMAS kuralına göre kodlanır. Ancak hesap makinelerinde bu türden bir kodlama yoktur yani gerçek zamanlı bir hesap makinesi oldukları için değerleri oldukları gibi girmeniz gerekir.
SORUNUN CEVABI NEYİ HESAPLAMAK İSTEDİĞİNİZE BAĞLIDIR
Aslında bu işlemlerin ikisi de doğru sonucu verir, yani yazılan işlemi yapar ancak kullanıcılar hangi makinenin nasıl bir yazılımla çalıştığını bilmediğinden yanlış sonuç aldıklarını düşünebilirler. Bu yüzden neyi hesaplamak istediğinizi bilmek önemlidir.
Kaynak: Math Answers, Quora