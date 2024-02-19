Matematikte dijital ayrım: Mobil ve fiziksel hesap makineleri neden farklı hesaplıyor?

BODMAS NEDİR?

Tüm telefon hesap makineleri BODMAS yani ingilizce açılımı brackets order division multiplication addition subtraction (Türkçesi Parantez, üstler, bölme, çarpma, toplama, çıkartma) kurala göre matematik çözmek için tasarlandı. Bu işlem önceliği kuralına göre; öncelikle parantez içindeki ifadeler yapılır; sonrasında üslü fadeler yapılır, daha sonra çarpma ve bölme işlemleri yapılır; en son ise toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. En önemli noktası ise bu işlemlerin soldan sağa doğru yapılmasıdır.