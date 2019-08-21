Matrix 4 geliyor, Neo dönüyor



Ve söylentiler gerçek oldu... Uzun süredir Hollywood'da Matrix serisinin yeniden çekileceği konuşuluyordu. Ancak yeni film hakkında detay bilmiyordu. Kimileri tamamen farklı bir Matrix öyküsü beklerken, kimileri serinin yeniden farklı oyuncularla çekileceğini söylüyordu.

Sinema tarihinin en unutulmaz serilerinden biri olan Matrix hayranlarını sevince boğan haberi bu akşam Warner Bros.'un başkanı Toby Emmercih verdi.

Emmerich, toplamda 1.6 milyar dolar hasılat elde eden orijinal üçlemeyi kardeşi Lily'le birlikte yazıp yöneten Lana Wachowski'nin yeni filmi de hem yazıp hem yöneteceğini açıkladı.

Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan dördüncü Matrix filminde serinin efsanevi karakterleri Neo ve Trinity'de beyazperdeye dönecek.

Neo'yu yine Keanu Reeves, Trinity'i ise yine Carrie-Anne Moss canlandıracak.