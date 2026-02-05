Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Kante ile beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Matteo Guendouzi: Kante ile beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz

        Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, vatandaşı Ngolo Kante'nin takıma katılmasıyla daha da iyi noktaya geleceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 23:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kante ile çok daha iyi noktaya geleceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak mücadeleyi yorumlayan Guendouzi, "Dürüst olmak gerekirse ilk yarı iyi bir performans ortaya koyamadığımızı düşünüyorum. Ama ikinci yarı daha kompakt, beraber defans yaptık. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkinci yarı oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Bir sonraki oynayacağımız maçlarda da bu maçın ikinci yarısı gibi oynamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde oynarsak bana göre çok fazla maç kazanabiliriz" diye konuştu.

        "KANTE İLE ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİZ"

        Fenerbahçe’nin yeni transferi Ngolo Kante’yi de değerlendiren Guendouzi, "Ngolo Kante dünyanın en iyi orta sahalardan birisi. Kendisi harika bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Takıma fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için gerçekten mutluyum. Öyle düşünüyorum ki onunla beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz. Onunla oynamaktan hep gurur duymuştum, milli takımda da beraber oynamıştık. Kendisi harika bir insan, harika karaktere sahip. Dolayısıyla onun gibi bir oyuncuyla yeniden beraber oynayacak olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        "KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Fenerbahçe’de ve İstanbul’da olmaktan mutluluğunu da dile getiren başarılı orta saha, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi bir şekilde karşılandım. Bana çok büyük öz güven aşıladılar. Burada olmaktan dolayı gerçekten gururlu hissediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu şehri, bu ülkeyi seviyorum. Ailem de burada yaşamaktan çok mutlu. Boş vakit bulacağım zaman restoranlara ve görülmesi gereken yerleri görmeyi istiyorum. Ama henüz boş vaktim. Ben ve ailem burada mutluyuz. Benim için de en önemli şey bu" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da kardan 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?