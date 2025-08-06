Matthew McConaughey, aksanı yüzünden 'Titanic'i kaçırdı

1997 yapımı 'Titanic', dünya sinemasının fenomen filmlerinden biri olarak kabul görüyor. 2 milyar 264 milyon dolarlık hasılatıyla da gişe sıralamasında ilk 5'te bulunan film, 14 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nda batan dönemin en büyük gemisinde yolcuların yaşadıklarını hikâye edindi.

Bildiğiniz üzere; 'Jack Dawson'ı canlandıran Leonardo DiCaprio ile 'Rose'a hayat veren Kate Winslet, filmin gösterime girmesinden sonra küresel şöhrete ulaşmış, kariyer yıldızlarını bir hayli parlatmıştı.

Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic'te rol almaması halinde kariyer akışının nasıl olacağını bilemeyiz ama filmde kamera karşına geçmesi tamamen Matthew McConaughey'ın güney aksanına sahip olmasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Matthew McConaughey

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Şöyle;

'Jack Dawson' rolü için önce Matthew McConaughey ile deneme çekimleri gerçekleştirilmiş. McConaughey'nin güney aksanı filmin yönetmeni James Cameron'ın hoşuna gitmemiş ve şöyle demiş; "Şimdi farklı bir şey deneyelim."

Leonardo DiCaprio - Kate Winslet - James Cameron