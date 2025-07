Ünlü oyuncu Matthew McConaughey, eşi Camila Alves ile birlikte Londra'daki Hyde Park'ta düzenlenen festival kapsamında Stevie Wonder konserini seyretti.

Hollywood yıldızı McConaughey, tribünlerde eşiyle sarılarak dans ederken görüntülendi.

Çift, 2006'da Los Angeles'ta bir gece kulübünde tanıştı. McConaughey, o ilk tanışma anını anlatırken, "Geldi ve kulübün her iki yanında gözlerimin önünde sağdan sola doğru hareket etti. Sanki havada süzülüyor gibiydi. 'Kim o?' demedim. 'Ne o?' dedim. Sonra kendimi tanıttım. O akşamdan beri başka hiçbir kadınla vakit geçirmek istemedim" ifadesini kullanmıştı.

Tanışmalarından üç gün sonra McConaughey ve Alves ilk resmi buluşmalarını gerçekleştirdi.

Bir yıl sonra ilişkilerini ilan eden ikili, 2008'de ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. Aynı yıl ilk çocukları, 2010'da da ikinci çocukları dünyaya geldi. 2012'de evlenen çift, aynı yıl üçüncü bebeklerini kucağına aldı.

McConaughey, 2014'te Oscar aldığında teşekkür konuşmasında, "Eşim Camila ve çocuklarım Levi, Vida ve Stone'a: Her gün dışarı çıktığımda bana verdiğiniz cesaret ve önem eşsiz. Hayatımda en çok gurur duyduğum dört kişi siziniz" diye seslenmişti.

'Sınırsızlar Kulübü' (Dallas Buyers Club) filmiyle 2014'te 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Matthew McConaughey, son filmini 2019'da çektikten sonra sinemeya ara verdi. Guy Ritchie imzalı 'The Gentlemen'da Hugh Grant ve Collin Farrell gibi isimlerle birlikte rol alan McConaughey, 6 yıl aradan sonra bu yıl beyazperdeye döndü, 'The Rivals of Amziah King' filminde rol aldı.