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Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak

Matthew Perry, anı kitabında Keanu Reeves'in adını "Niye River Phoenix ve Heath Ledger gibi orijinal düşünceli insanlar ölürken o hâlâ aramızda dolaşıyor?" şeklinde geçirmesiyle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ondan kamuoyu önünde özür diledim. Kitabın yeni baskılarında onun adı geçmeyecek" dedi

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  • Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak - Magazin haberleri

    Oyuncu Matthew Perry, cumartesi günü katıldığı LA Times Kitap Festivali'ndeki panelde açıklamalarda bulundu. Perry, anı kitabında Keanu Reeves'in adının geçmesiyle ilgili konuştu.

    Keanu Reeves'in adının yeni baskılarda kaldırılacağını belirten Matthew Perry, "Aptalca bir şey söyledim. Kötü bir şey yaptım" dedi.
  • Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak - Magazin haberleri

    "YENİ BASKIDA ONUN ADI GEÇMEYECEK"

    53 yaşındaki oyuncu, "Aynı sokakta oturduğumuz için adını kullandım. Ondan kamuoyu önünde özür diledim. Kitabın yeni baskılarında onun adı geçmeyecek" şeklinde konuşmuştu.
  • Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak - Magazin haberleri

    "NİYE DÜŞÜNCELİ İNSANLAR ÖLÜRKEN O HÂLÂ ARAMIZDA DOLAŞIYOR?" DEMİŞTİ

    Matthew Perry, Kasım 2022'de yayımlanan 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı kitapta alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini anlatmıştı.

    Ünlü oyuncu, arkadaşı River Phoenix'in 1993'teki ölümüyle ilgili bir bölümde, "Niye River Phoenix ve Heath Ledger gibi orijinal düşünceli insanlar ölürken Keanu Reeves hâlâ aramızda dolaşıyor?" ifadelerini kullanmıştı.
  • Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak - Magazin haberleri

    Matthew Perry, kitabın ilerleyen bölümlerinde Keanu Reeves'tan bir kez daha şu sözlerle bahsetmişti: Komedyen Chris Farley, ölmeden önce onunla bir film yapmayı düşünüyorduk. Sonra Chris Farley, öldü. Hastalığı benimkinden daha hızlı ilerlemişti. Öğrendiğimde Jennifer Aniston'ın giyinme odasının duvarını yumrukladım. Keanu Reeves, hâlâ aramızda dolaşıyor.
  • Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    Bu ifadelerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Matthew Perry, Ekim 2022'de Reeves'ten özür dilemişti.


    Ünlü oyuncu, "Aslında Keanu'nun büyük bir hayranıyım. Rastgele bir isim seçtim, benim hatam. Özür dilerim. Onun yerine kendi adımı kullanmalıydım" demişti.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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