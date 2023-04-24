Matthew Perry: Keanu Reeves'in adı kitabımdan çıkarılacak

"NİYE DÜŞÜNCELİ İNSANLAR ÖLÜRKEN O HÂLÂ ARAMIZDA DOLAŞIYOR?" DEMİŞTİ



Matthew Perry, Kasım 2022'de yayımlanan 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı kitapta alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini anlatmıştı.



Ünlü oyuncu, arkadaşı River Phoenix'in 1993'teki ölümüyle ilgili bir bölümde, "Niye River Phoenix ve Heath Ledger gibi orijinal düşünceli insanlar ölürken Keanu Reeves hâlâ aramızda dolaşıyor?" ifadelerini kullanmıştı.