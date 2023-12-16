Matthew Perry'nin ölüm sebebi beli oldu Matthew Perry'nin ölüm sebebi belli oldu. Otopsi sonucuna göre 54 yaşındaki aktörün 'anestezik ketaminin akut etkileri' nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi

AP'nin haberine göre; Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından yapılan otopsi açıklamasında Perry'nin jakuzisinde kazara boğulduğu bildirildi.

Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan Friends'de Chandler Bing karakteriyle hem hafızalara hem de kalplere kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evinde jakuzisinde boğularak yaşamını yitirmiş, hayranlarını yasa boğmuştu.

Ünlü aktör çok erken yaşlardan beri alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle mücadele vermiş, yaşamının son yıllarında da bağımlılara yardım etmeye kendini adamıştı.

Friends ekibi ( soldan sağa ): David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Matt LeBlanc.