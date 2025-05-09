Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA'daki habere göre dün 2'nci duruşması görülen davada yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, saldırıdan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRİYOR

Mattia Ahmet ile tartışmaya başlayıp yumruk atıyor.

Ayrıca görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı istikamette gittikleri yer alıyor.

Vatandaşlar araya girip tartışmayı sonlandırıyor.

2 SANIK DIŞINDA 2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dün duruşma öncesi yaptığı açıklamada, tartışmanın parkta başladığını, daha sonra Mattia Ahmet'in peşinden 4 kişinin iki ayrı gruba ayrılarak takip ettiğini, ikinci saldırının pazar yerinde gerçekleştikten sonra, bıçaklama olayının yaşandığını söylemişti.

Epözdemir, iki sanık dışında 2 failin, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığı bilgisini vermişti. Bu şüpheliler hakkında hazırlanacak iddianamenin de ana iddianameyle birleştirileceğini belirtmişti.