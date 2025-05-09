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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama! | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!

        İstanbul'da, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliler ve Minguzi'nin saldırıdan dakikalar önce tartıştığı ve çevredekilerin kavgayı ayırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:44
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        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
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        İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        SALDIRIDAN ÖNCE YUMRUKLAMA VAR

        Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için bit pazarında yürüyor.
        Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için bit pazarında yürüyor.

        DHA'daki habere göre dün 2'nci duruşması görülen davada yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, saldırıdan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        MATTİA AHMET'İ TAKİP EDİP BULUP SALDIRIYOR

        Katil zanlısı B.B., parktaki tartışma sonrası takip edip pazara geliyor.
        Katil zanlısı B.B., parktaki tartışma sonrası takip edip pazara geliyor.

        Görüntülerde, arkadaşlarıyla birlikte pazardaki tezgahları gezen Minguzzi'nin, şüpheli B.B. ile karşılaştığı kısa süren sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladığı görülüyor.

        VATANDAŞLAR ARAYA GİRİYOR

        Mattia Ahmet ile tartışmaya başlayıp yumruk atıyor.
        Mattia Ahmet ile tartışmaya başlayıp yumruk atıyor.

        Ayrıca görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı istikamette gittikleri yer alıyor.

        Vatandaşlar araya girip tartışmayı sonlandırıyor.
        Vatandaşlar araya girip tartışmayı sonlandırıyor.

        2 SANIK DIŞINDA 2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

        Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dün duruşma öncesi yaptığı açıklamada, tartışmanın parkta başladığını, daha sonra Mattia Ahmet'in peşinden 4 kişinin iki ayrı gruba ayrılarak takip ettiğini, ikinci saldırının pazar yerinde gerçekleştikten sonra, bıçaklama olayının yaşandığını söylemişti.

        Epözdemir, iki sanık dışında 2 failin, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığı bilgisini vermişti. Bu şüpheliler hakkında hazırlanacak iddianamenin de ana iddianameyle birleştirileceğini belirtmişti.

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        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Son dakika haberler
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