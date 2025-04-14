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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Trabzonspor tribününde yaşatılacak - Trabzonspor Haberleri

        Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Trabzonspor tribününde yaşatılacak

        Trabzonspor Kulübü, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park'ta tribüne verileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:08
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        Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak
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        Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta yaşatılacağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak” denildi.

        Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy ile birlikte geçen ay Mattia Ahmet Minguzzi için taziye ziyaretinde bulunarak, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya gelmişti.

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