Sporx'in aktardığına göre İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.

Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma. Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.

Roma'nın teklifi ve kadrosu, Sarri'ye sunulan en cazip teklif. Ancak, Fiorentina'nın da çok büyük bütçe ve hedeflerle İtalyan antrenörü zorluyor. Birkaç gün içerisinde Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso ile görüşecek olan Sarri, bu toplantı sonrası daha net görüşe sahip olacak.

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Chelsea kulüplerini çalıştıran Sarri, önceki sezon Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçilen İtalyan teknik adam, 2018-19 sezonunda Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.