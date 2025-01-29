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        Haberler Magazin Mauro Icardi, aşk sarhoşu - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, aşk sarhoşu

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile adeta ikinci baharını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:17
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        Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir, ülkesi Arjantin'de bulunuyor.

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        Tedavisini ülkesinde sürdüren yıldız futbolcunun özel hayatı gündemden düşmüyor.

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        Geçtiğimiz aylarda adınındaha önce aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile birlikteliğini ilan eden Mauro Icardi, sevgilisiyle romantik aşk pozlarını paylaşıp adeta düşman çatlatıyor.

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        Mauro Icardi, paylaştığı bu fotoğrafına da; "Rüya gibi gün batımı" notunu düştü.

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        Adeta ikinci baharını yaşayan Mauro Icardi'nin, sevgilisini, ailesiyle tanıştırdığı da Arjantin basınına yansıdı.

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        Gerçek adı María Eugenia Suarez olan China Suarez, Mauro Icardi ile aşk yaşama başladıktan sonra ününe ün katarak Instagram'da 7.7 milyon takipçiye ulaştı.

        #China Suarez
        #Mauro Icardi
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