Mauro Icardi, aşk sarhoşu
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile adeta ikinci baharını yaşıyor
Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir, ülkesi Arjantin'de bulunuyor.
Tedavisini ülkesinde sürdüren yıldız futbolcunun özel hayatı gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda adınındaha önce aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile birlikteliğini ilan eden Mauro Icardi, sevgilisiyle romantik aşk pozlarını paylaşıp adeta düşman çatlatıyor.
Mauro Icardi, paylaştığı bu fotoğrafına da; "Rüya gibi gün batımı" notunu düştü.
Adeta ikinci baharını yaşayan Mauro Icardi'nin, sevgilisini, ailesiyle tanıştırdığı da Arjantin basınına yansıdı.
Gerçek adı María Eugenia Suarez olan China Suarez, Mauro Icardi ile aşk yaşama başladıktan sonra ününe ün katarak Instagram'da 7.7 milyon takipçiye ulaştı.