Mauro Icardi'den ayrılık sinyali!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabında sürpriz bir paylaşımda bulundu.

2022-2023 sezonundan itibaren Sarı Kırmızılılar'da top koşturan ve 4 yıl üst üste elde edilen şampiyonluklarda attığı gollerle önemli rol oynayan Arjantinli forvetin dün geceki kutlama görüntülerinin de olduğu paylaşımındaki açıklaması şu şekilde:

"Üst üste geçen bu 4 yıl sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi.

Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum.

Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler.

Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eski Mauro olmadığımı söylediler.

Belki haklı olduklarını düşünenler vardır…

Ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur.

Bakmanızı tavsiye ederim.

Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı.

Ama zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar.

Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında, gerçekten sorumluluk alma zamanı geldiğinde…

Tarihi değiştirebilecek kapasiteye sahip olan sadece birkaç kişi vardır.

Bir kez daha, "yapamaz" denilen şey şampiyonluğa dönüştü.

Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı.

Ama her şeyden önce, teşekkür ederim.

Herkese değil…

İnancını hiç kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve en zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ederim.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.

Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.

Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz…

Hak edilir; gerçektir ve içtendir.

Tarihimize bir kupa daha ekledik.

Çünkü her zaman söylediğim gibi…

"Galatasaray zaten büyük bir kulüptü, ama onu daha da büyük yapacağız."

M.I "Aşkım Olayım" "