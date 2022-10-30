"BU HİKAYEDE YANAN TORREIRA OLACAK"

İddiaların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı:

*Torreira aradan çekil Icardi abimize yol ver

*Devrim Özkan yeni yengemizdir Icardi abime hayırlı olsun.

*Bu hikayede yanan Torreira olacak

*Tehlikeli buluşma

*Icardi abim yine yolunda aşk adamı yaa