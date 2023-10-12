Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ihanet iddialarına yanıt!

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"HİÇBİR İHANET OLMADI, ASLA AYRILMAYACAĞIZ"

Wanda Nara, Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" diye konuştu.