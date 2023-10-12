Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ihanet iddialarına yanıt!
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu. Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Wanda Nara, aldıkları çok daha cazip tekliflere rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih ettiklerini söyledi.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İtalyan basınından Oggi'ye önemli açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara, Galatasaray'da devam etmeleri hakkındaki soruya, "İkimiz de daha az açgözlü olduk. Mauro, bu yaz ona çok daha fazla para ödeyebilecek bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve burada kendimizi harika hissediyoruz" şeklinde yanıt verdi.
"MAURO'NUN MAAŞI MÜKEMMEL"
Icardi'nin kariyerini mahvettiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Wanda Nara, "Mauro'nun maaşı mükemmel. (Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro kazanıyor.) Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız; iki harika şehir. Kariyer yıkıcısı gibi mi görünüyorum?" ifadesini kullandı.
"HİÇBİR İHANET OLMADI, ASLA AYRILMAYACAĞIZ"
Wanda Nara, Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" diye konuştu.
"HASTALIĞIMI BENDEN ÖNCE TÜM ÜLKE ÖĞRENDİ"
Hastalığı hakkında da konuşan Wanda Nara, "Sonuçlarım henüz gelmemişti ve bunu benden önce tüm ülke biliyordu, çocuklarım öğrendi. Telefonumda bununla ilgili yürek parçalayıcı bir konuşma var. Çocuklarımdan biri kardeşim Zaira'ya, "Teyze, bana gerçeği söyle, annem ölüyor ve bize söylemiyor" diyor. Kötü insanlar var, onlar hakkında hiçbir şey yapılamaz." dedi.