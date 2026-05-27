MAVİ AY NEDİR?

Mavi Dolunay, adından farklı olarak Ay’ın renginin maviye dönmesi anlamına gelmez. Bu terim, bir takvim ayı içerisinde iki dolunay yaşanması durumunda, ikinci dolunaya verilen isimdir.

Dolunay, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen Güneş ışığıyla aydınlandığı evredir ve normal şartlarda yaklaşık 29,5 günde bir gerçekleşir. Ancak bazı aylarda bu döngü nedeniyle aynı ay içinde iki kez dolunay görülebilir. İşte bu nadir durumda ortaya çıkan ikinci dolunay “Mavi Ay” olarak adlandırılır.

Bu olay tamamen astronomik bir zamanlama sonucu oluşur ve herhangi bir fiziksel renk değişimi söz konusu değildir. Ancak yine de gökyüzünde dikkat çekici ve özel bir an olarak kabul edilir.