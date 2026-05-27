        Haberler Bilgi Gündem Mavi Ay ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Mavi Dolunay Türkiye'den görülecek mi? Mavi Dolunay nedir?

        Mavi Dolunay'ın gerçekleşeceği tarih, gökyüzü olaylarını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Astroloji meraklılarının ilgiyle beklediği bu özel dolunay, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturacak. Normal şartlarda dolunay her ay bir kez meydana gelirken, aynı ay içinde iki dolunay yaşanması durumunda ikinci dolunay "Mavi Ay" olarak adlandırılır. Peki, Mavi Dolunay ne zaman gerçekleşecek ve saat kaçta gözlemlenebilecek? İşte detaylar…

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 17:29 Güncelleme:
        Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar, yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olan “Mavi Ay” için geri sayıma başladı. Oldukça nadir görülen bu doğa olayı, hem oluşturduğu etkileyici manzarayla hem de astrolojik yorumlarıyla dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Türkiye’deki gökyüzü meraklıları da bu özel anı kaçırmamak için “Mavi Ay ne zaman olacak?” ve “Türkiye’den izlenebilecek mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        MAVİ AY NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Mayıs ayında ilk dolunay 1 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Ayın ikinci dolunayı olan ve “Mavi Ay” olarak adlandırılan gökyüzü olayı ise 31 Mayıs’ta Yay burcunda meydana gelecek.

        Nadir görülen bu doğa olayı, yılın 13. dolunayı olma özelliğini taşırken, Mavi Dolunay’ın en parlak ve belirgin anı saat 11.45’te yaşanacak.

        MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        31 Mayıs 2026’da gerçekleşecek olan Mavi Ay, hava koşullarının elverişli olması halinde Türkiye genelinde tüm illerden rahatlıkla gözlemlenebilecek.

        MAVİ AY NEDİR?

        Mavi Dolunay, adından farklı olarak Ay’ın renginin maviye dönmesi anlamına gelmez. Bu terim, bir takvim ayı içerisinde iki dolunay yaşanması durumunda, ikinci dolunaya verilen isimdir.

        Dolunay, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen Güneş ışığıyla aydınlandığı evredir ve normal şartlarda yaklaşık 29,5 günde bir gerçekleşir. Ancak bazı aylarda bu döngü nedeniyle aynı ay içinde iki kez dolunay görülebilir. İşte bu nadir durumda ortaya çıkan ikinci dolunay “Mavi Ay” olarak adlandırılır.

        Bu olay tamamen astronomik bir zamanlama sonucu oluşur ve herhangi bir fiziksel renk değişimi söz konusu değildir. Ancak yine de gökyüzünde dikkat çekici ve özel bir an olarak kabul edilir.

        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra yeniden Türkiye'de

        Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan "Çingene Kızı" mozaiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilen mozaik panelinin Türkiye'ye iadesi sağlanırken eser Kültür ve...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
