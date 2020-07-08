Yeni tehlike Mavi Bebek! Çocuklar bu sefer Mavi Bebek oyununa merak salmaya başladı. Mavi Bebek oyunu çocuklara gerçekdışı korku vererek çocukların bilinçaltına yerleşiyor. Bu durum kalıcı hasarlara yol açıyor. Peki, Mavi Bebek oyunu nedir? Nasıl oynanıyor?

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi Bebek oyunu çocuklara gerçekdışı korku veriyor. Hem çocukları hem aileleri tehdit eden bir durum haline geliyor. Mavi Bebek oyunu banyoda karanlık halde elinizde bebek varmış gibi sallıyorsunuz. Yaklaşık 15 kez “baby blue, blue baby” dediğinizde hayalinizdeki bebeği hissetmeye başlıyorsunuz. Bebek belirli süre sonra kollarınıza tırnaklarını batırıyor. Anne bebeğimi bana ver diye sesleniyor. Eğer bebeği sallamaya devam ederseniz öleceğiniz hissi sizi korkutuyor. Anlık görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Ses efektleriyle çocuğun korkması sağlanıyor.

MAVİ BEBEK İÇİN ERİŞİM KOLAYLIĞI

Momo'nun oynanması için gizli bağlantılar gerekiyordu fakat mavi bebek oyunu çocuklara Facebook ve Instagram üzerinden ulaşabiliyor. Bu durumun önüne geçilmezse sorunun daha da büyüyeceği anlamına geliyor.