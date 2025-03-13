Max abonelik ücretleri belli oldu: Max aylık ve yıllık abonelik fiyatı ne kadar?
HBO ve BluTV içerikleri başta olmak üzere birçok kategoriden yapımın yayınlanacağı Max isimli dijital platform 15 Nisan itibarıyla Türkiye'deki yayın hayatına başlıyor. Telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok cihazla uyumlu olacak Max, kullanıcılarına özel ve standart olmak üzere iki farklı plan sunuyor. Peki, Max üyelik planları ile aylık ve yıllık abonelik ücretleri nedir? İşte, detaylar...
Farklı kategoride birçok yapımı bünyesinde barındırıcak Max dizi-film platformu için geri sayım başladı. ABD, Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa'dan erişim sağlanabilen Max, 15 Nisan itibarıyla Türkiye'deki yayın hayatına başlıyor. BluTV'nin daha zengin bir versiyonu olduğu ifade edilen Max'in abonelik ücretli belli oldu.
BLUTV MAX'E DÖNÜŞÜYOR
BluTV, 15 Nisan itibarıyla Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu olan Max'e dönüşecek.
MAX AYLIK VE YILLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Max iki üyelik planı ve bu doğrultuda abonelik ücretleri belirlendi.
Standart
Aynı anda 2 cihazda izleme
Full HD video çözünürlüğü
30 indirme (sınırlamalar geçerlidir)
Standart: Aylık 229,90 TL Yıllık: 2.299 TL
Özel
Aynı anda 4 cihazda yayın
4K UHD ve Dolby Atmos özelliği
100 indirme (sınırlamalar geçerlidir)
Özel: Aylık 299,90 Yıllık 2.999 TL
BLUTV ÜYELİĞİ OLANLAR MAX'E BİR DAHA ÜYE OLACAK MI?
Halihazırda BluTV üyesi olanların Max üyeliği devam edecek. Ancak BluTV'ye bir uygulama mağazasından abone olduysanız Max'e erişebilmek için yeniden abone olmanız gerekecek.
Bunun dışında, isteyen kullanıcılar bağımsız olarak da Max'e abone olabilir.