Farklı kategoride birçok yapımı bünyesinde barındırıcak Max dizi-film platformu için geri sayım başladı. ABD, Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa'dan erişim sağlanabilen Max, 15 Nisan itibarıyla Türkiye'deki yayın hayatına başlıyor. BluTV'nin daha zengin bir versiyonu olduğu ifade edilen Max'in abonelik ücretli belli oldu.