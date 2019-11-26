Süper Lig'inde 7. haftasındaki Antalyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Max Kruse sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada metro yolculuğunu takipçileriyle paylaşan Kruse, fotoğrafın üstüne "İdman sonrası şehir yolculuğu" notunu düştü.
Sakat olması nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 31 yaşındaki yıldızın Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı hala belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'ye bu sezon bonservissiz transfer olan tecrübeli futbolcu lige iyi başlamıştı. 31 yaşındaki yıldız, forma giydiği 7 maçta 4 gole doğrudan katkı sağlamıştı.
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