Max Steel filmi oyuncuları kimler? Max Steel filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve Bilim Kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Max Steel filminin detayları...

MAX STEEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell),buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir.

Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süper kahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.