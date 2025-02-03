Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu!
İtalyan basını, Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulüple ödenecek ücret konusunda anlaşamayan Napoli'nin transferden vazgeçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'den ayrılıp Napoli'ye imza atması beklenen Allan Saint-Maximin'in transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı ve transferin iptal olduğu belirtildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe ile ödenecek ücret konusunda anlaşamayan Napoli, Fransız futbolcunun transferinden vazgeçti.
Napoli'nin Maximin yerine Noah Okafor'u kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon başında Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katarken, yıldız futbolcu sarı-lacivertli formayla 24 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.