Maximum Uniq'in nisan programı açıklandı

Nisan ayında Maximum Uniq, 5 farklı etkinlik alanıyla 7'den 70'e tüm misafirlerini 20 gösteriyle ağırlayacak.
1 - 14 Nisan'da 'Neyzen', 4 Nisan'da 'Kuşlar', 8 - 15 ve 26 Nisan'da 'Aydınlıkevler', 12 Nisan'da 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 13 - 14 Nisan'da 'Zengin Mutfağı' ve 29 - 30 Nisan'da 'Richard' tiyatroseverlerle buluşacak.
7 Nisan'da 'Habanera Makamı' ile Ali Poyrazoğlu, 9 Nisan'da 'İlişkiler Komedisi' ile Aşkım Kapışmak, 12 Nisan'da 'Çift Terapisi' ile Eser Yenenler - Berfu Yenenler ve 15 Nisan'da 'Biri Flört Mü Dedi?' ile Esra Dermancıoğlu misafirlerini kahkahaya doyuracak.
ÇOCUKLARA MÜJDE
1 - 8 ve 16 Nisan'da 'Seksen Günde Dünya Turu' ve 29 - 30 Nisan'da 'Baby On The Fest', minik misafirleri ve aileleriyle buluşacak.
Maximum Uniq'in nisan programı şöyle;
NİSAN / MAXIMUM UNIQ HALL
• 4 NİSAN SALI... KUŞLAR
• 7 NİSAN CUMA... EVLERE ŞENLİK HABANERA MAKAMI
• 8 NİSAN CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER
• 9 NİSAN PAZAR... AŞKIM KAPIŞMAK
• 12 NİSAN ÇARŞAMBA... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
• 13 NİSAN PERŞEMBE... ZENGİN MUTFAĞI
• 14 NİSAN CUMA... ZENGİN MUTFAĞI
• 15 NİSAN CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER
• 26 NİSAN ÇARŞAMBA... AYDINLIKEVLER
• 29 NİSAN CUMARTESİ... RICHARD
• 30 NİSAN PAZAR... RICHARD
NİSAN / MAXIMUM UNIQ BOX
• 1 NİSAN CUMARTESİ... NEYZEN
• 12 NİSAN ÇARŞAMBA... ÇİFT TERAPİSİ
• 14 NİSAN CUMA... NEYZEN
NİSAN / MAXIMUM UNIQ LOUNGE
• 1 NİSAN CUMARTESİ... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu
• 8 NİSAN CUMARTESİ... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu
• 16 NİSAN PAZAR... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu
NİSAN / BKM MUTFAK
• 15 NİSAN CUMARTESİ... ESRA DERMANCIOĞLU – BİRİ FLÖRT MÜ DEDİ?
NİSAN / MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA
• 29 NİSAN CUMARTESİ... BABY ON THE FEST - 5
• 30 NİSAN PAZAR... BABY ON THE FEST- 5
YORUMLAR