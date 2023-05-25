Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, Haziran ayı boyunca yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Kenan Doğulu’dan, Gazapizm’e, Yıldız Tilbe’den Murda’ya, Monolink’ten, Tom Odell’a uzanan dev isimler Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
YILDIZLAR KADROSU
7 Haziran'da Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 17 Haziran'da rap müziğin başarılı ismi Murda, 21 Haziran'da Yıldız Tilbe, 22 Haziran'da şarkıları ve konserleriyle son yıllara damga vuran Gazapizm ve 23 Haziran'da 90'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri '90'lar Türkçe Pop Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.
DÜNYANIN MÜZİĞİ BURADA
2 Haziran'da başarılı dj Astrix, 3 Haziran'da İspanyol dj Oscar Mulero, 10 Haziran'da elektronik müziğin ünlü ismi Monolink, 11 Haziran'da Ukraynalı rock grubu Okean Elzy ve 24 Haziran'da romantik şarkıların sesi Tom Odell Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
AÇIKHAVADA YARIŞMA, SOHBET ve TİYATRO KEYFİ
6-18 Haziran'da İbrahim Selim´in birbirinden ilginç soruları ile İbrahim Selim´le Quiz Night´, 8 Haziran’da interaktif sohbetin dibine vuran Meksika Açmazı, 14-15 Haziran'da Şener Şen'in muhteşem performansıyla Zengin Mutfağı ve 20 Haziran'da zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA ETKİNLİK TAKVİMİ
2 HAZİRAN CUMA ASTRIX
3 HAZİRAN CUMARTESİ OSCAR MULERO
6 HAZİRAN SALI İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA KENAN DOĞULU
8 HAZİRAN PERŞEMBE MEKSİKA AÇMAZI
10 HAZİRAN CUMARTESİ MONOLINK
11 HAZİRAN PAZAR OKEAN ELZY
14 HAZİRAN ÇARŞAMBA ZENGİN MUTFAĞI
15 HAZİRAN PERŞEMBE ZENGİN MUTFAĞI
17 HAZİRAN CUMARTESİ MURDA
18 HAZİRAN PAZAR İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT
20 HAZİRAN SALI AYDINLIKEVLER
21 HAZİRAN ÇARŞAMBA YILDIZ TİLBE
22 HAZİRAN PERŞEMBE GAZAPİZM
23 HAZİRAN CUMA 90’S POP FESTİVALİ
24 HAZİRAN CUMARTESİ TOM ODELL
YORUMLAR