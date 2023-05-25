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Maximum Uniq'te dev yaz konserleri başlıyor

İstanbul'un en sevilen etkinlik mekanı Maximum Uniq Açıkhava Haziran ayı boyunca Kenan Doğulu’dan, Gazapizm’e, Yıldız Tilbe’den Murda’ya yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Maximum Uniq'te dev yaz konserleri başlıyor
HABERTURK.COM

Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, Haziran ayı boyunca yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Kenan Doğulu’dan, Gazapizm’e, Yıldız Tilbe’den Murda’ya, Monolink’ten, Tom Odell’a uzanan dev isimler Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

Gazapizm
Gazapizm

YILDIZLAR KADROSU

7 Haziran'da Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 17 Haziran'da rap müziğin başarılı ismi Murda, 21 Haziran'da Yıldız Tilbe, 22 Haziran'da şarkıları ve konserleriyle son yıllara damga vuran Gazapizm ve 23 Haziran'da 90'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri '90'lar Türkçe Pop Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.

DÜNYANIN MÜZİĞİ BURADA

Tom Odell
Tom Odell

2 Haziran'da başarılı dj Astrix, 3 Haziran'da İspanyol dj Oscar Mulero, 10 Haziran'da elektronik müziğin ünlü ismi Monolink, 11 Haziran'da Ukraynalı rock grubu Okean Elzy ve 24 Haziran'da romantik şarkıların sesi Tom Odell Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

AÇIKHAVADA YARIŞMA, SOHBET ve TİYATRO KEYFİ

6-18 Haziran'da İbrahim Selim´in birbirinden ilginç soruları ile İbrahim Selim´le Quiz Night´, 8 Haziran’da interaktif sohbetin dibine vuran Meksika Açmazı, 14-15 Haziran'da Şener Şen'in muhteşem performansıyla Zengin Mutfağı ve 20 Haziran'da zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA ETKİNLİK TAKVİMİ

2 HAZİRAN CUMA ASTRIX

3 HAZİRAN CUMARTESİ OSCAR MULERO

6 HAZİRAN SALI İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA KENAN DOĞULU

8 HAZİRAN PERŞEMBE MEKSİKA AÇMAZI

10 HAZİRAN CUMARTESİ MONOLINK

11 HAZİRAN PAZAR OKEAN ELZY

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA ZENGİN MUTFAĞI

15 HAZİRAN PERŞEMBE ZENGİN MUTFAĞI

17 HAZİRAN CUMARTESİ MURDA

18 HAZİRAN PAZAR İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

20 HAZİRAN SALI AYDINLIKEVLER

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA YILDIZ TİLBE

22 HAZİRAN PERŞEMBE GAZAPİZM

23 HAZİRAN CUMA 90’S POP FESTİVALİ

24 HAZİRAN CUMARTESİ TOM ODELL

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