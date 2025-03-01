Maximum Uniq'te eğlence devam ediyor
Maximum Uniq'te eğlence, Mart ayında doludizgin devam edecek. Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box ağırlıklı tiyatro oyunlarından oluşan Mart ayı takviminde toplam 23 etkinlik var
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’te eğlence, Mart ayında doludizgin devam edecek.
Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box ağırlıklı tiyatro oyunlarından oluşan Mart ayı t
Mekân, mart ayı boyunca tiyatro oyunl
Maximum Uniq’te etkinlikler, 3 Mart’ta kapalı gişe oynayan
14 Mart’ta Konuşmamız Lazım, 14-24 Mart’ta Uyduruk Sonlar-Yasemin Şefik ve 16 Mart’ta Zengin Mutfağı misafirleriyle buluşacak. 17-18 Mart’ta Drakula, 20 Mart’ta Çok Akustik ve 23 Mart’ta çocuklar için Kadif
MAXIMUM UNIQ MART AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
MAXIMUM UNIQ HALL
3 MART DİRMİT
5 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF
8 MART KAYNAT BAKALIM
9 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
11 MART GURUR ve ÖN YARGI *gibi bi şey
12 MART AYDINLIKEVLER
14 MART KONUŞMAMIZ LAZIM
15 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
16 MART ZENGİN MUTFAĞI
17 MART DRAKULA
18 MART DRAKULA
19 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF
20 MART ÇOK AKUSTİK
21 MART GURUR ve ÖN YARGI * gibi bi şey
22 MART KAYNAT BAKALIM
23 MART KADİFE TAVŞAN
24 MART KEL DİVA
25 MART KEL DİVA
MAXIMUM UNIQ BOX
11 MART SALINCAK
14 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR
24 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR
25 MART BABAM GİBİ BİR BABA OLMAYI ÇOK İSTERDİM
26 MART TERAPİ