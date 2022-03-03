Martta kültür - sanat ve eğlence 0:00 / 0:00

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Yılmaz Erdoğan, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu, Güven Murat Akpınar, Ali Poyrazoğlu, Serkan Keskin, Sergen Deveci ve Deniz Uğur, Maximum Uniq’te, tek kişilik gösteriler ve tiyatro oyunlarıyla sahnede olacak. Dünyaca ünlü müzisyen ve piyanist Evgeny Grinko, alternatif müziğin başarılı temsilcileri Mert Demir, Can Ozan ve elektronik müziği ışık şovuyla birleştiren Neon Intro muhteşem performanslarla sahnede olacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEK!

Mart ayında Maximum Uniq’te düzenlenecek Çinyo ile Markonyo, Lıkır’ın Doğum Günü ve Jazz For Kids gibi etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Çinyo İle Markonyo

GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI MAXIMUM UNIQ’TE!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çağla Şıkel’in sunup Göksel’in şarkılarıyla renk katacağı ve Cem Yılmaz’ın konuk olarak katılacağı Geleceğin Güçlü Kadınları etkinliği Maximum Uniq Hall’de gerçekleşecek.

MAXIMUM UNIQ MART AYI TAKVİMİ

04 Mart... Mert Demir Maximum (Uniq Box)

05 Mart... Neon Intro (Maximum Uniq Box)

05 Mart... Çinyo İle Markonyo (Maximum Uniq Lounge)

05 Mart... Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

06 Mart... Jazz For Kids (Maximum Uniq Box)

06 Mart... Yasemin Sakallıoğlu (Maximum Uniq Hall)

08 Mart... Geleceğin Güçlü Kadınları(Maximum Uniq Hall)

12 Mart... Çinyo İle Markonyo (Maximum Uniq Lounge)

12 Mart... Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

12 Mart... Kundakçı (Maximum Uniq Hall)

15 Mart... Nesin Matematik Köyü (Maximum Uniq Lounge)

15 Mart... Zerrin Tekindor - Toz (Maximum Uniq Box)

16 Mart... Zerrin Tekindor – Toz (Maximum Uniq Box)

17 Mart... Yılmaz Erdoğan - Münaşaka (Maximum Uniq Hall)

18 Mart... Evgeny Grinko (Maximum Uniq Hall)

19 Mart... Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

19 Mart... Can Ozan (Maximum Uniq Box)

22 Mart... Sırça (Maximum Uniq Hall)

23 Mart... Şıngır Şıngır Beyoğlu (Maximum Uniq Hall)

26 Mart... Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

29 Mart... Nesin Matematik Köyü (Maximum Uniq Lounge)

29 Mart... Cimri (Maximum Uniq Hall)

30 Mart... Sırça (Maximum Uniq Hall)

30 Mart... Sergen Deveci (Maximum Uniq Box)

31 Mart... Unutmak (Maximum Uniq Box)