Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi... Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.

Bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesi, maya alerjisi olarak açıklanıyor. Vücut, alerji yapan maddeyi atabilmek için çeşitli antikorlar üretiyor. Bu şekilde duyarlılığı, gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor.

Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekerek, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğini anlattı.

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TEST YAPTIRIN!

Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir. Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır. Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, “Benim neyim var” düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.

KURUYEMİŞ VEYA YUMURTA YENİLEBİLİR Mİ?

Maya alerjisi olan kişilerin maya içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları gerekir. Maya içeren bu besinler; başta ekmek ve ekmek türevleri olan simit, poğaça, kurabiye, kek gibi pasta ürünleri, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, turşu, sirke, mayadan elde edilen soslar ketçap, hardal, soya sosu, et suyu tabletleri, kurutulmuş meyveler ve malt içeceklerdir. Ayrıca paketli bir gıda satın alırken mutlaka etiket bilgisi okunmalıdır. Maya bazı besinlerin etiketlerinde hidrolize protein, hidrolize bitkisel protein ve kabartıcı olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanında mayaya duyarlılığı olan kişilerin mayanın üremesini artıran şeker ve şekerli ürünlerden uzak durması gerekmektedir.

Açılıp uzun süre depolanan herhangi bir gıda da maya içerebilir. Bu besinlerin beslenme programından çıkarılmasıyla birlikte maya içermeyen besinler eklenebilir. Mayasız ekmek, soda ile hazırlanmış ekmekler, pirinç, kesik olarak adlandırılan peynirler mayasız besinlerdir.

B VİTAMİNİ FAKTÖRÜNE DİKKAT!

Canlı bir mantar olan mayanın besin bileşimine bakıldığında ise B vitamininden zengindir, magnezyum, sodyum, potasyum ve çinko minerallerini içerir. Maya içeren yiyecek ve içeceklerin beslenme programından çıkarılmasıyla kişinin yeterli ve dengeli beslenme sağlayabilmesi için B vitaminini diğer besinlerden karşıladığına dikkat edilmelidir. B vitamini et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabildiği gibi kuruyemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Bu besinlerin tüketilmesinin önemi maya alerjisi olan kişilerde daha da artmaktadır.