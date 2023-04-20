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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Maya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MAYA ADININ ANLAMI NEDİR?

Maya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Maya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Maya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MAYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Maya ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bilgi. Öz, kendi, asıl, yaradılış Dişi deve. Uzun hava, türkü.

MAYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Maya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Maya adını koymak caizdir.

MAYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Maya ismini kullanan 3.620 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Maya ismini kullanan 1.682 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Maya ismini kullanan 226 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Maya ismini kullanan 233 kişi bulunmaktadır.

MAYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Maya adındakilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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