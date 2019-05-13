Alman üretici Mercedes-Benz, kısa bir süre önce tanıttığı büyük boy SUV modeli GLS'nin Maybach versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

ABD basının Mercedes-Benz ABD CEO'su Dietmar Exler'e dayandırdığı gelişmeye göre, Maybach GLS standart GLS'lerin de üretim üssü olan ABD'nin Alabama kentinde üretilecek.

Mercedes'in SUV ürün gamının en tepesinde konumlandırılacak modelin satışa çıkma tarihi ise 2020 yılı olarak belirlenmiş durumda.

'SEDAN-SUV' TASARIMINDAN VAZGEÇİLDİ

Yapılan açıklamalar, Alman firmanın daha önce tanıttığı 'Vision Ultimate Luxury' konseptinden farklı bir rotada ilerleyeceğinin ip uçlarını veriyor.

Öyle ki, Maybach SUV'a ilham vereceği bildirilen söz konusu konseptin tasarımında, SUV ile sedan özellikleri harmanlanmış ve otomobil c sütunundan itibaren bir sedan gibi tasarlanmıştı.

Fakat, markanın Maybach SUV'unu üçüncü nesil GLS üzerinde geliştireceğini duyurması ile sedan-SUV tasarımından vazgeçildiği anlaşılıyor.

Maybach GLS'nin motor seçenekleri hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Kaynaklar, otomobilde 4 litrelik hibrit destekli çift turbo bir V8 motora yer verilebileceğini belirtiyor.

İlerleyen yıllarda da, tam elektrikli bir versiyonun satışa sunulabileceği fakat V12 bir motora yer verilmeyeceği bildiriliyor.

Maybach GLS'nin ABD'de 200 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Eğer otomobil öngörülen fiyattan satışa sunulursa, ABD'de üretilen en pahalı otomobil unvanını Honda'nın premium markası Acura'nın NSX modelinde devralacak.

1960 YILINDA SATIN ALDI

Maybach versiyonları, Mercedes'in ürün gamının en lüks otomobillerini temsil ediyor. Mercedes-Benz'in 1960 yılında satın aldığı markanın tarihi 1909 yılında uzanıyor.

2002 yılında ise S-Serisi'nin temelinde yeniden üretilen Maybach, 57 ve 62 adıyla iki farklı uzunluk seçeneği ile satışa sunuldu. Fakat, Rolls-Royce ve Bentley ile rekabet için üretilen otomobilin düşük satış adetleri sebebiyle 2012 yılında üretimi sonlandırıldı.

Bu tarihten sonra ise, Mercedes modellerinin bir donanım seçeneği haline gelen Maybach, ilk kez 2014 yılında S-Serisi'nin en üst donanım versiyonu olarak yeniden karşımıza çıktı.

İkinci 'Maybach' donanımına sahip Mercedes modeli bir G Serisi oldu. Bir önceki G Serisi'nin ömrünün son günlerinde tanıtılan otomobil, Maybach G 650 Landaulet ismi ile cabrio olarak satışa sunuldu.

GLS'nin üretilmesi planlanan Maybach versiyonun ise, doğrudan Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan'a rakip olması hedefleniyor.