Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maybach SUV bir GLS olacak!

HABERTURK.COM

Bir süre önce en büyük SUV modeli GLS'nin üçüncü neslini tanıtan Mercedes, şimdi ise otomobilin Maybach versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. 2020 yılında satışa çıkması beklenen model ile birlikte, Mercedes'in sedan-SUV karışımı 'Vision Ultimate Luxury' konseptinin tasarım özelliklerinden şimdilik vazgeçtiği anlaşılıyor. ABD'de üretileceği açıklanan Maybach GLS'nin, ülkede üretilen en pahalı otomobil unvanını da Acura NSX'ten alması bekleniyor. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

Maybach GLS

Alman üretici Mercedes-Benz, kısa bir süre önce tanıttığı büyük boy SUV modeli GLS'nin Maybach versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

ABD basının Mercedes-Benz ABD CEO'su Dietmar Exler'e dayandırdığı gelişmeye göre, Maybach GLS standart GLS'lerin de üretim üssü olan ABD'nin Alabama kentinde üretilecek.

Mercedes'in SUV ürün gamının en tepesinde konumlandırılacak modelin satışa çıkma tarihi ise 2020 yılı olarak belirlenmiş durumda. 

'SEDAN-SUV' TASARIMINDAN VAZGEÇİLDİ

Yapılan açıklamalar, Alman firmanın daha önce tanıttığı 'Vision Ultimate Luxury' konseptinden farklı bir rotada ilerleyeceğinin ip uçlarını veriyor.

Öyle ki, Maybach SUV'a ilham vereceği bildirilen söz konusu konseptin tasarımında, SUV ile sedan özellikleri harmanlanmış ve otomobil c sütunundan itibaren bir sedan gibi tasarlanmıştı.

Fakat, markanın Maybach SUV'unu üçüncü nesil GLS üzerinde geliştireceğini duyurması ile sedan-SUV tasarımından vazgeçildiği anlaşılıyor.

Maybach GLS'nin motor seçenekleri hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Kaynaklar, otomobilde 4 litrelik hibrit destekli çift turbo bir V8 motora yer verilebileceğini belirtiyor.

İlerleyen yıllarda da, tam elektrikli bir versiyonun satışa sunulabileceği fakat V12 bir motora yer verilmeyeceği bildiriliyor.

Maybach GLS'nin ABD'de 200 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Eğer otomobil öngörülen fiyattan satışa sunulursa, ABD'de üretilen en pahalı otomobil unvanını Honda'nın premium markası Acura'nın NSX modelinde devralacak. 

1960 YILINDA SATIN ALDI

Maybach versiyonları, Mercedes'in ürün gamının en lüks otomobillerini temsil ediyor. Mercedes-Benz'in 1960 yılında satın aldığı markanın tarihi 1909 yılında uzanıyor.

2002 yılında ise S-Serisi'nin temelinde yeniden üretilen Maybach, 57 ve 62 adıyla iki farklı uzunluk seçeneği ile satışa sunuldu. Fakat, Rolls-Royce ve Bentley ile rekabet için üretilen otomobilin düşük satış adetleri sebebiyle 2012 yılında üretimi sonlandırıldı.

(Maybach 62)

Bu tarihten sonra ise, Mercedes modellerinin bir donanım seçeneği haline gelen Maybach, ilk kez 2014 yılında S-Serisi'nin en üst donanım versiyonu olarak yeniden karşımıza çıktı.

İkinci 'Maybach' donanımına sahip Mercedes modeli bir G Serisi oldu. Bir önceki G Serisi'nin ömrünün son günlerinde tanıtılan otomobil, Maybach G 650 Landaulet ismi ile cabrio olarak satışa sunuldu.

GLS'nin üretilmesi planlanan Maybach versiyonun ise, doğrudan Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan'a rakip olması hedefleniyor. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mercedes cla satışa sunuldu
OTOMOBİLKompakt coupe Türkiye'ye geldi!
Markalar Mayıs ayı kampanyalarını duyurdu
OTOMOBİLKampanyalar ile yaza 'merhaba' dediler
OSD Ocak-Nisan dönemi verilerini açıkladı
OTOMOBİLİhracat binekte azaldı ticaride arttı!
52 yılda 90 bin otobüs üretti
OTOMOBİL90 bininci otobüsü banttan indi!
Süpürge üreticisi şirket elektrikli otomobil patenti aldı
OTOMOBİLSüpürge üreticisi otomobil geliştirdi
İlk hibrit modelini tanıtacak
OTOMOBİLİtalyan markanın tarihinde ilk olacak!
taşıt kredisi kampanyasını duyurdu
OTOMOBİL3 ay ertelemeli taşıt kredisi sunuyor!
Volkswagen'in ilk elektriklisi seneye geliyor
OTOMOBİLAlman markanın üçüncü dönüm noktası!
orta boy pick-upı kendi geliştirecek
OTOMOBİLYola kendi başına devam edecek!
Daimler'in yeni hedefini açıkladı
OTOMOBİL'Benden sonrakini zor günler bekliyor'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X