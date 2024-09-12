Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Maydos Antik Kenti'nde 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu

        Maydos Antik Kenti'nde 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde, bu yıl kazılar Temmuz ayında başlandı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde, 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle devam ediyor.

        Kültür Bakanlığı'nın izni ve İçdaş A.Ş.'nin ana sponsorluğunda devam eden kazı çalışmaları Eylül ayında sonlandırılacak.

        Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu.

        Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, "2024 yılının ilginç buluntularından bir tanesi de bu gördüğünüz sapan taşı. Sapan taşları genelde taş ya da pişmiş topraktan üretilir. Bu sapan taşı ise kurşundan üretilmiş. Biz 2018 yılı kazı sezonunda da bir tane bulmuştuk ama yüzeyde bulunduğu için tarihlemesini yapamamıştık. Bu bulduğumuz sapan taşı Son Tunç Çağı, Erken Demir Çağı arasına denk gelen bir tabakadan geldi. Yani günümüzden yaklaşık 3300- 3400 yıl öncesine ait bir sapan taşı. Bunlar tabi öldürücü silahlar.

        REKLAM

        Kurşundan olan örnekleri nadir bulunan türlerden. Benzeri yine kurşundan yarım olarak Troya kazılarında bulunmuştu. Ama bunların asıl orijini Kıbrıs ve Girit Adası. Örneğin Girit adasındaki Minos kültürüne ait Knossos yerleşiminde örnekleri var. Buraya kadar gelmiş, ulaşmış. Sapanlar Son Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'nın en öldürücü silahlarından bir tanesi.

        Troya Savaşı'nın tarihlendiği Troia VIIb tabakasında çok sayıda istiflenmiş taştan örnekleri bulunmuştu. Ancak bu kurşundan ve daha da öldürücü bir silah. Bugünkü mermilerle de kıyaslayabiliriz. Burası da Tarihi Gelibolu Yarımadası. Biliyorsunuz savaşların yoğun yaşandığı ve milyonlarca kurşunun atıldığı bir bölge. Biz arkeologlar bazen “en” leri severiz.

        Bu yüzden de bu kurşun için bölgede yani Gelibolu Yarımadası'nda atılan en eski kurşun diyebiliriz. Biz bu sapan taşlarının ağırlığını da ölçtük. Daha önce 2018 yılında bulduğumuz örnek 43 gramdı, bu kurşun ise 33-34 gram ağırlığında. Ucu da sivri. Bu kurşun bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük kalıcı hasar verir” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maydos Antik Kenti
        #3 bin 400 yıllık sapan taşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"