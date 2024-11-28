Maye Musk oğlu Elon Musk hakkında konuştu: Ona; 'zengin' demeyin
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunun 'zengin' olarak nitelendirilmesini aşağılayıcı bulduğunu söyleyerek; "Bence o dünyanın dehası" dedi
Elon Musk'un annesi Maye Musk, dünyanın en zenginleri listesinde zirvede oğluna "zengin" denmesinden hoşlanmadığını söyledi. Fox Business'e konuşan anne Musk, zengin nitelendirmesinin "aşağılayıcı" olduğunu ve oğlunun "dünyanın dehası" olarak anılmasını tercih edeceğini anlattı.
Maye Musk, Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) sorumlusu olarak atanan 53 yaşındaki oğlunun başarışarından övgüyle bahsetti.
Maye Musk; SpaceX, Tesla ve X'in sahibi olan oğlu Elon Musk ile ilgili konuşurken, onun seçimden bu yana Trump'la ne kadar iyi anlaştıklarını da anlattı.
“Onları birlikte gördüm ama çok kısa sürdü. New York'ta yaşıyorum ve onlar ya Mar-a-Lago'da ya da SpaceX lansmanındalar. Birlikte eğleniyor gibi görünüyorlar" diyen Maye Musk, "Her ikisinin de eğlenmesi güzel ve Elon ona gerçekten çok saygı duyuyor. Artık Amerika'nın bir geleceği olduğu için gerçekten mutlu" ifadesini kullandı.
Maye Musk, oğlunun her konuda en iyisi olduğunu vurgularken, sürekli onun devasa servetine atıfta bulunulmasının aşağılayıcı olduğunu ileri sürdü. "Zengin veya milyarder kelimelerini ya da buna benzer şeyleri sevmiyorum çünkü bunun aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. Bence o dünyanın dehası ve insanlar onu bu yüzden seviyor" diyen Maye Musk, "Yaptığı işten dolayı onu seviyorlar ve ona saygı duyuyorlar. Onunla çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Elon Musk hakkında annesinin yaptığı yorumlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve alay konusu oldu. Maye Musk'ın sözlerinin 'utanç verici' olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.