Maye Musk oğlu Elon Musk hakkında konuştu: Ona; 'zengin' demeyin

Maye Musk, oğlunun her konuda en iyisi olduğunu vurgularken, sürekli onun devasa servetine atıfta bulunulmasının aşağılayıcı olduğunu ileri sürdü. "Zengin veya milyarder kelimelerini ya da buna benzer şeyleri sevmiyorum çünkü bunun aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. Bence o dünyanın dehası ve insanlar onu bu yüzden seviyor" diyen Maye Musk, "Yaptığı işten dolayı onu seviyorlar ve ona saygı duyuyorlar. Onunla çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.